موعد وصول حكيمي إلى إنتر ميلان وتوقيع عقده

تحدثت وسائل إعلامية إيطالية عن تفاصيل إنضمام المغربي الشاب أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو بأن إنتر ميلان توصل لإتفاق كامل مع ريال مدريد على التعاقد مع حكيمي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.





وأوضح فابريزيو رومانو أن عقد حكيمي مع إنتر ميلان لن يتضمن وجود بند إعادة الشراء، حيث رفض النادي الإيطالي التفاوض على وجود هذا الشرط في عقد النجم المغربي.





وعلى نفس الجانب، أكد الصحفي جانلوكا دي مارزيو أن أشرف حكيمي سيصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية مساء غدا الإثنين على أن يوقع على عقده مع إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل.