توضيح من الحكومة بشأن قرار ترحيل الإجازات الرسمية إلى الخميس

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس قرر ترحيل أي إجازة رسمية تقع في وسط الأسبوع إلى يوم الخميس التالي للمناسبة، معقبًا: "يعني المناسبة إذا كانت يوم الأحد، فيوم الخميس سيكون هو الإجازة الرسمية، وهذا الأمر سيطبق في إجازة ثورة 30 يونيو".





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هذا القرار سيطبق على جميع المناسبات الوطنية عدا عيد الفطر، والأضحى، وعيد القيامة، مضيفًا أن امتحانات الثانوية العامة لن تعطل يوم الخميس.





وأشار إلى أن درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية تختلف من منطقة لأخرى، ولكن الإدارات المحلية تقوم بالتفتيش على المقاهي والمطاعم للتأكد من تنفيذ نسبة الـ25%، وإذا كانت النسبة أكبر فيستعرض المخالف لعقوبة الحبس لمدة عابة ودفع غرامة تقدر بـ4 آلاف جنيه.



