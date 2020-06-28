مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

نتابع معكم مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا الإسبانية)





ويسعي الفريق الملكي لتحقيق الفوز على إسبانيول من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، حيث أن فوز المرينجي اليوم سيجعله يبتعد عن برشلونة بفارق نقطتين.





تشكيل ريال مدريد ضد اسبانيول:-

حراسة المرمى : كورتوا.





خط الدفاع : راموس - مارسيلو - فاران - كارفخال.





خط الوسط : فالفيردي - كروس - كاسميرو.





خط الهجوم : هازارد - إيسكو - بنزيما.









واليكم متابعة المباراة لحظة بلحظة:





الدقيقة الأولى: انطلاق الشوط الأول وبداية قوية من فريق ريال مدريد.





الدقيقة الخامسة: ركلة حرة لصالح فريق ريال مدريد في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور هازارد.





الدقيقة العاشرة: كرة عرضية من وو لي لاعب فريق إسبانيول من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين أبعدها دفاع مدريد عن مناطق الخطورة.





د15 : امتلاك تام للكرة بين أقدام لاعبي فريق ريال مدريد.





د20: ركلة حرة لصالح فريق إسبانيول بالقرب من منطقة جزاء مدريد بعد خطأ على سرخيو راموس.





د25 : ركلة حرة لصالح فريق إسبانيول في منتصف الملعب بعد خطأ على كاسيميرو.





د30 : ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.. الاستحواذ 72 % ريال مدريد ,, مقابل 28 % إسبانيول.





د36: تسديدة رائعة من كريم بنزيمة بباطن القدم اليمنى من يسار منطقة جزاء إسبانيول أبعدها دييجو لوبيز من أسفل يسار العارضة ببراعة إلى ركنية من جهة اليمين.

د40: خمس دقائق على نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.



د45: ركلة حرة لصالح فريق ريال مدريد في منتصف ملعب إسبانيول نفذها توني كروس عن طريق كرة عرضية إلى دخل منطقة الجزاء حاول لوبيز الامساك بها ولكنه سقطت من يديه.