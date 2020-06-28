حكيم "ستظل ثورة يونيو عنواناً لإرادة المصريين وتصميمهم للحفاظ على هويتهم"

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:34 م
حكيم
حكيم
فايقة محمد عادل
احتفل النجم حكيم بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التى انتصرت فيها إرادة الشعب المصري للتخلص من جماعة إرهابية أرادت سلب هويته.

حيث نشر حكيم صورة له عبر صفحته الرسيمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا : ستظل ثورة يونيو عنواناً لإرادة المصريين وتصميمهم للحفاظ علي هويتهم ، والإنتصار لوحدتهم .

وتابع كل سنة ومصر إيد واحدة ، تحيا مصر ..تحيا مصر.. تحيا مصر.

يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.

وأغنية "قلبي يا ناس"، من ألبوم "الراجل الصح" وطرحها خلال شهر فبراير أحتفالًا بعيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج مازن نيازي.

أغنية "قلبي يا ناس" اغنية رومانسية، من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، وحققت الأغنية نجاحات ضخمة عبر "يوتيوب".
حكيم ستظل ثورة يونيو عنواناً لإرادة المصريين وتصميمهم للحفاظ على هويتهم

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