برشلونة يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة "الملكي" اليوم

ترتيب الدوري الإسباني ، يتصدر برشلونة ترتيب جدول "الليجا" بعد مرور 32 جولة، حيث حقق خلالهم 69 نقطة، بينما ينتظر نتيجة ريال مدريد أمام إسبانيول اليوم، التي قد تبعده عن صدارة الترتيب، بفارق نقطتين.





ترتيب الدوري الإسباني





ويتصدر البرسا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة في حين يأتي فريق ريال مدريد وصيفاً برصيد 68 نقطة ولديه لقاء متبقي، حيث لعب أقل من البرسا مباراة، حيث خاض 31 لقاء فقط، وبانتظار ملاقاة إسبانيول بعد قليل.





متصدر ترتيب الدوري الإسباني





ويدخل "الميرنجي" مباراة الليلة أمام إسبانيول وعينه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني حيث يبتعد عنه برشلونة بفارق نقطتين، بينما لو فاز الريال سيتفوق على عملاق كتالونيا بنقطتين ويبقى في الصدارة ويشتعل الصراع.





حسم ترتيب الدوري الإسباني





وينتظر برشلونة لقاء ناري يوم الثلاثاء المقبل حيث سيلاقي أتلتيكو كمدريد العنيد وهي مباراة ستحسم ترتيب الدوري الإسباني بشكل كبير، بينما يبحث زين الدين زيدان عن الفوز بالمبارايات المتبقية لضمان تحقيق البطورة الغالية.





مباراة الملكي وترتيب الدوري الإسباني





ويعتمد زين الدين زيدان على تشكيل هجومي ناري من أجل حسم اللقاء في بدايته لضمان تصدر ترتيب الدوري الإسباني والابتعاد بفارق نقطتين عن البرسا، وإراحة اللاعبين للمواجهات الحاسمة، وانتظار نتيجة مباراة الثلاثاء بين برشلونة وأتلتيكو.





ريال مدريد يحتاج إلى الفوز





ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للملكي الفرنسي زين الدين زيدان بتشكيل متوازن يعتمد على قوة خط الوسط واضعاً أمام عينيه صدارة ترتيب الدوري الإسباني حيث اختار، في حراسة المرمى تيبو كورتوا، وفي الدفاع كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، بينما يعتمد بالوسط على فالفيردي، كاسيميرو، كروس، في حين يخوض الهجوم بثلاثي مكون من أسينسيو، بنزيما، هازارد.





متصدرو ترتيب الدوري الإسباني





ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 69 نقطة، في حين يأتي "الملكي" ريال مدريد" في الوصافة بفارق نقة، ويأتي أتلتيكو مدريد وإشبيلية في المركزين الثالث والرابع، قبل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة.







