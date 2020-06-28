وزير الصحة الأمريكي يوجه تحذير بشأن فيروس كورونا في بلاده

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:44 م
وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار
وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار


قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأحد، إن ناقوس الخطر يدق في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح ينتشر بشكل سريع جدًا داخل بلادة.


وأوضح "عازار" خلال تصريحات صحفية لشبكة "CNN" الأمريكية، أن "النافذة ستغلق" أمام الولايات المتحدة للسيطرة على فيروس كورونا، مضيفاً أن "حالات الإصابات المؤكدة تتزايد في معظم أنحاء البلاد وأن هناك بعض الولايات أصبحت تتعامل مع أعداد قياسية داخل المستشفيات، وأصبح من الصعب السيطرة على الفيروس".


وتابع: "الأمور مختلفة تماما عما كانت عليه قبل شهرين.. حالة مختلفة تماما، هذا موقف خطير جدا للغاية.. النافذة تغلق أمامنا لاتخاذ الإجراءات والسيطرة على ذلك".


وأشار إلى أن الولايات المتحدة في وضع أفضل للتعامل مع الوباء من ذي قبل، متحدثا عن زيادة في الاختبارات، وتتبع الاتصال، وقدرة المستشفيات، واحتياطيات معدات الحماية الشخصية، والتقدم نحو العلاجات واللقاحات المحتملة للفيروس.

 

وردا على سؤال حول طلب إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لإبطال قانون الرعاية "أوباما كير" وسط الجائحة، قال: إنهم "سيعملون مع الكونغرس على خطة بديلة".


وصرح: "لقد أوضحنا أن المحكمة العليا تلغي كل أو جزءا كبيرا من (أوباما كير) لأنه معطل دستوريًا أو قانونيا، وسنعمل مع الكونغرس لإنشاء برنامج يحمي حقا الأفراد الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقا"، مضيفا أن التفاصيل الدقيقة ستعتمد على قرار المحكمة.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار وزير الصحة الأمريكي لاجراءات كورونا حول العالم كورونا الولايات المتحدة فيروس كورونا امريكا الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 5 ساعات

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ترامب: تخصيص 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

سنغافورة تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية "ماليا" لمواجهة كورونا

"شبح كورونا".. ترامب: لو لم نتحرك لفقد أكثر من مليوني شخص حياتهم

البرازيل تعلن عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. إطلاق سراح محامي ترامب

حاكم نيويورك يكشف عن مفاجأة بشأن مكان مجيء إصابات كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

10:18 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن