معتز عبدالفتاح: مصر خاضت مارثون دبلوماسي في قضية سد النهضة (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
وجه الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، الشكر للمفاوضين المصريين حول حق مصر التاريخي في مياه النيل، حيث أنهم بذلوا مجهود كبير للغاية خلال الفترة الماضية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف معتز عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، إن "إثيوبيا تريد التحرك بلا أي قيود أو ضوابط عليها، لذلك تسوّف وتؤجل، ومصر خاضت مارثون دبلوماسي، وأحب أشكر المفاوضين المصريين من الري والخارجية والمخابرات المصرية، بذلوا مجهودا واضحا وبصبر كبير".

تابع: "وصلنا حاليا إلى نقطة إنه إثيوبيا بدل ما كانت بتجري في كل حتة حددنا لها ضوابط، إنه في 2015 كان مبادئ، وبعد كده روحنا لأمريكا والبنك الدولي، وبعدين روحنا لمجلس الأمن، وبعدين روحنا للاتحاد الإفريقي".
   

واصل: "إثيوبيا بدأت في الترويج خارجيا إن مصر بتستبد بمياه النيل، عشان إحنا عندنا مصادر مياه متنوعة وهما بلد منغلق وهما لا، ولذلك الفيلم الذي أطلقته وزارة الهجرة بسبع لغات حول حق مصر التاريخي في مياه النيل، ده شيء مهم جدا، ونطالب مواطنينا في الخارج إنهم يعملوا شير ويتداولوا الفيلم".


وفي وقت سابق، قال الاتحاد الافريقى، إنه تولى الآن موضوع مساعدة الأطراف الثلاثة فى موضوع سد النهضة الإثيوبى، وأبلغ مجلس الأمن الدولى، إن المسالة أصبحت الآن قيد النظر بواسطة الاتحاد.

وأوضح الاتحاد في بيان عقب عقد قمة - عن بعد - دعا لها رئيس الاتحاد الافريقي الحالى، رئيس جنوب أفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوسا، انه رفع التمثيل في اللجنة الثلاثية التي تضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لتضم خبراء من الاتحاد الافريقي كمراقبين ليساعدوا الاطراف الاساسية في الوصول لحلول للمسائل العالقة بينهم والتوصل لحل مرض للجميع.

واتفق مكتب جمعية الرؤساء الدول والحكومات المشاركين على الإجتماع مرة اخرى فى غضون أسبوعين من تاريخ إصدار هذا البيان للنظر في تقرير حول نتائج المفاوضات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة بسد النهضة الأثيوبى.

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