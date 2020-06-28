دي بروين يقود مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل

صعد مانشستر سيتي، الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع النهائي.

وأحرز هدفي مانشستر سيتي كيفن دي بروين في الدقيقة (37 من ركلة جزاء) ورحيم سترلينج بالدقيقة (68).

وضرب مانشستر سيتي موعدا في نصف النهائي مع آرسنال، فيما يلتقي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في نصف النهائي الآخر