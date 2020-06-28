كارتيرون يحدد موعد إعلان قائمة الراحلين عن الزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

قام مجلس إدارة نادي الومالك بتحويل ملف الراحلين والمعارين والصفقات الجديدة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه الفترة المقبلة.

 

ويدرس كارتيرون حاليا ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء واستقر تقريبا على رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه قرر تأجيل الإعلان عن أسمائهم.

 

وقرر كارتيرون أن يعلن عن الراحلين عن الفارس الأبيض عقب مباراة الفريق ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاء هذا القرار من المدرب الفرنسي حتى لا يشتت اللاعبين وتحسبا لحدوث أي ظرف يحتاج خلاله أحد من هؤلاء اللاعبين.

 

ومن المتوقع أن تلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الرجاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون بوابة الفجر الفجر الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 8 ساعات

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

08:06 م

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

06:44 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن