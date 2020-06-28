برسالة مليئة بالحب.. عاصي الحلاني يهنئ ابنه بعيد ميلاده

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حرص النجم اللبناني عاصي الحلاني علي تهنئه ابنه الوليد بعيد ميلاده ، حيث نشر الحلاني صورة تجمعه بوالده وهو يقبله هو وابنته ماريتا ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووجه له رسالة ملئية بالحب قائلا : عقبال مية سنة يا شمعة بيتي وحبيبي ، وتفاعل الكثير من متابعيه معلقين العمر كله يارب ، واضاف آخر ربنا يخليكم لبعض.



الجدير ذكره أن الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.