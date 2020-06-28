مواجهات نارية.. تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن نتائج قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد، بعد انتهاء منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

وكانت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي ونيوكاسل قد ضمنوا التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشهد منافسات الدور نصف النهائي مواجهة مانشستر يونايتد مع تشيلسي، فيما يواجه أرسنال نظيره مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور قبل النهائي على ملعب ويمبلي يومي 18 و19 يوليو.