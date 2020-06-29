عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس المقبل

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن نسبة الحضور في الامتحانات تعدت الـ98 %، وهذا يعني أن الطلاب كان لديهم رغبة في إجراء الامتحانات، والدولة استجابت لهذه الرغبة.





وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس المقبل مستمرة، ولن يتم إلغاؤها، والإجازة قاصرة على موظفي الدولة.





ولف نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة ستحتفل يوم 21 يوليو بانتهاء امتحانات الثانوية العالمة في ظل جائحة كورونا.





واستطلعت كاميرا بوابة الفجر ، آراء بعض الطلاب حول أدائهم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، الأحد، أمام لجنه مدرسة جمال عبد الناصر بالجيزة.





وقال أحد الطلاب، إن احتواء الامتحان على سؤال خاطئ غير مقرر علينا، مشيرا إلى أن مراقبي اللجان قام بإلغائه بعد تعليمات من وزارة التربية والتعليم.





وأكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيم وقياس حرارة قبل دخولنا إلي لجان الامتحان.





وأشار إلى سهولة الامتحان وكفاية الوقت لحله، مضيفا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.





وأوضحت طالبة أن اليوم شهد تعقيم وتطهير وقياس للحرارة أمام بوابات اللجان، لافتا إلي أن أول يوم الإمتحانات لم يتم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.





وأشارت إلى أن امتحان الديناميكا اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة على احتواء الامتحان عى ي بعض المسائل من نماذج الوزارة.



