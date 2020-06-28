أهداف مباراة - نيوكاسل يونايتد 0 × 2 مانشستر سيتي | ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد مرعي

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