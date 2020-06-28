مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول بالدوري الإسباني

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:19 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إسبانيول بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : ‏مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال
‏خط الوسط : كروس - كاسميرو - فالفيردي
‏خط الهجوم : هازارد - بنزيما - إيسكو.


يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نادي إسبانيول، مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع ال32 من بطولة الدوري الإسباني.


وقد فاز الفريق الملكى الجولة السابقة على مایورکا بهدفين نظيفين، بواسطة فينسيوس جونيور وقائد الفريق سيرجيو راموس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 68 نقطة  وبفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة فريق برشلونة، وفي حالة فوز الفريق الملكى هذه المباراة سيعود للتتويج بعرشه مرة أخرى.

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