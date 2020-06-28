رجال أعمال مصريون ضمن قائمة" فوربس" لأقوي 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط

أحتلت عائلة رجل الأعمال ياسين منصور الذي يمتلك العديد من الاستثمارات في مصر وحول العالم، صدارة قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوي مائة شركة عائلة في الشرق الأوسط لعام 2020.

وبحسب فوربس، فإن مجموعة منصور يديرها حالبا محمد وياسين ويوسف منصور، وتقدر إجمالي ثروتهم بنحو 7.4 مليار دولار، والتى تتوزع استثماراتهم في العديد من المجالات مثل السيارات المطاعم واستيراد، بالإضافة إلى ملكيتها إدارة العديد من العملات التجارية الكبري في مصر مثل لينوفو.

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وشملت قائمة أقوى 100 شركة عائلية العديد شركتين عائلتين مصريتين أخرى باستثناء عائلة منصور، وهي شركة معمار المرشدي التى جاءت في المركز 55 بالقائمة والمملوكة لرجل الأعمال محمد المرشدى، وشركة العربي التى جاءت في المركز 68 بالقائمة والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمود العربي والتي لديها العديد

من المصانع في مجال صناعة الاجهزة الالكترونية





وشهدت القائمة استحواذ شركات العائلات السعودية على النسبة الأكبر منها بعدد36 شركة تلتها الشركات العائلية الأماراتية بعدد 21 شركة.