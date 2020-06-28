أحمد الفيشاوي برفقة زوجته في صالة الألعاب الرياضية

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:53 م
الفيشاوي
الفيشاوي
فايقة محمد عادل
شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي بالصورة برفقة زوجته في الچيم وعلق على الصورة قائلاً : العودة إلي صالة الألعاب الرياضية.

يشار أن الفيشاوي انتهي مؤخرا من تصوير فيلم "الحارث" ويجسد أحمد الفيشاوى خلال الأحداث شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.

فيلم "الحارث"بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد نادر.

وتعد آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق2"، وتدور أحداثة في إطار أكشن تشويقي، وشارك في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد عز.

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