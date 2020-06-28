إيطاليا: تسجيل 174 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 174 إصابة و 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة الإيطالية : إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 34738 شخصا، كما بلغ عدد الإصابات 240310 حالة.





كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 397 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 188981 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.



