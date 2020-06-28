خطف طفلة وقتلها.. ابنة تدفع ثمن علاقة غير شرعية لأمها بالطالبية (تفاصيل خطيرة)

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:08 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات إخنطاف طفلة وقتلها، ثم وضعها داخل خزان مياة ووضع مادة كاوية عليها بمنطقة الطالبية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، إذ تبين أنه على علاقة غير شرعية بوالدة الطفلة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا من سيدة، بتغيب إبنتها "فجر.أ"، 12 سنة، في ظروف غامضة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتتبع خط سيرها، وفحص علاقات والدتها، إذ تبين أن والدتها على علاقة غير شرعية بعامل، وقررت والدة الطفلة إنهاء تلك العلاقة الغير شرعية، وهذا ما رفضه عشيقها، حيث قرر خطف ابنتها وقتلها.

وبينت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى أن العشيق خطف الطفلة بشقته بمنطقة المعتمدية، ببولاق الدكرور، وقتلها ثم وضع جثتها داخل خزان مياة، ووضع عليها مادة كاوية "بطاس"، لإخفاء معالمها، لسهولة التخلص منها.

إنتقلت قوة أمنية إلى شقة العشيق بمنطقة المعتمدية، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، وعثر على جثة الطفلة ملقاة داخل خزان مياه، وفي تحلل تام.

"ملقناش غير شوية عظام".. حسبما أفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأنه لم يعثر على جثة الطفل نظرا لتحللها كاملة بسبب وضع مادة كاوية "بطاس"، على جثة الطفلة داخل خزان المياة، مشيرا لم يستدل تعرض الطفلة للإغتصاب قبل وفاتها ومن عدمه، نظرا لتحلل الجثة.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة الطالبية، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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