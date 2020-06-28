مصطفى قمر يغازل جمهوره عبر" إنستجرام" في أحدث ظهور له

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:25 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
فايقة محمد عادل
يحرص النجم مصطفي قمر التفاعل الدائم مع متابعيه بنشر صور من يومياته الخاصة , وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث نشر مصطفي منذ قليل صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر مصطفي بالصورة من إحدي الكافيهات برفقة مجموعة من اصدقائه وعلق قائلا : شركة كوفي شوب في منصة كورنيش المعادي ، غروب شمس مدهش ، سوف أتي إلي هنا كل يوم لقتل الملل وأشرب الكابتشينو المفضل لدي.

وفي سياق منفصل قد أعلن المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الديني الجديد الذي يحمل اسم "حنن علينا يارب" عبر قناته على يوتيوب، حيث قام بنشر صورة جديدة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كما أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

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