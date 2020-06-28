ميلان ضد روما 0/2 | ملخص واهداف مباراة Milan vs Roma في الدوري الايطالي اليوم 28/6/2020 "الروسونيري يذبح الذئاب" (فيديو)





ميلان ضد روما Milan vs Roma | تمكن فريق إي سي ميلان الإيطالي من تحقيق الفوز على ضيفه روما بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد الموافق 28/6/2020، على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" لموسم 2019/2020.





اهداف مباراة ميلان ضد روما في الدوري:-

افتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب أنتي رييتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن وترتد له مرة أخرى ليسددها في سقف الشباك.





وأضاف هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني لفريق ميلان الإيطالي في الدقيقة 89 أخر الشوط الثاني من ركلة جزاء، لتنتهي مباراة ميلان ضد روما بنتيجة 0/2 للروسونيري.





وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى النقطة 42 محتلصا بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي، متساويًا في رصيد النقاط مع نابولي صاحب المركز السادس، بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 48 في المركز الخامس.



وبعد فوز ميلان في لقاء اليوم على روما، واصل الروسونيري انطلاقته الجيدة بعد عودة منافسات الدوري الإيطالي التي توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبدأ ميلان مشوار العودة بالفوز في الجولة الماضية على ليتشي بنتيجة 4-1، فيما شهدت الجولة ذاتها فوز روما على سامبدوريا بنتيجة 2-1.



بالفيديو.. ملخص و اهداف مباراة ميلان ضد روما في الدوري:-











