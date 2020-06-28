خاص لـ"الفجر الفني" نقابة المهن التمثيلية ترد بشأن اعتزال الفنانة عبلة كامل

Advertisements





ترددت أنباء حول اعتزال الفنانة عبلة كامل مجال التمثيل، وهو السبب الذى جعلها تختفي عن الأضواء بعد آخر ظهور لها في مسلسل "سلسال الدم"، الذى عرض عام 2018.





وتواصل "الفجر الفني" مع نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، ليعرف منه حقيقة اعتزال عبلة كامل عن مجال التمثيل، ليرد قائلاً"لا نعلم شيء عن هذا الأمر".







يذكر أن آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال







نبذة عن عبلة كامل:



عرف عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة، وقد بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم «وداعا بونابارت» ليوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في المسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» واشتراكها في عدة مسلسلات.



حياتها الأسرية عدل

تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد انجابهما في عام 1986 ابنتين هن زينب وفاطمة، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.



ارتدائها للحجاب عدل

ارتدت الحجاب في عام 2005، ولكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل إلا نشاطها الفني قل واصبح ظهورها في الغالب بالمسلسلات التلفزيونية.