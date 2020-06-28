رئيس الوزراء: ما حدث في مصر بعد 2014 إعجاز وليس إنجاز (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:45 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، فيلم تسجيلي يرصد أراء عدد من المسئولين الحاليين والسابقيين عن وضع الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم عملوا على علاج مشكلات كانت موجودة من عشرات السنوات، معلقا: "لسان حالي كمواطن قبل أن أكون مسئول لو الدولة إتخذت قرارات واضحة لتحسين الوضع كزيادة البنزين سنويا 10 قروش، ولكننا تطبعنا أن كل حاجة ناخدها بدون مقابل، والدولة تتحمل كافة التكلفة".

وأشار "مدبولي"، خلال الفيلم التسجيلي "للتاريخ"، إلى أن الاحتياطي النقدي كان يقدر بـ 36 مليار، ولكن في "2013-2014" وصل إلى 14.5 مليار، منوها بأن الدولة العربية بعد ثورة 30 ينوي ساعدوا مصر، معقبا: "ضخوا معانا ورفعنا الاحتياطي ولكن مع متطلبات واحتياجات المواطنين بدأ الرصيد يتأكل".

وأضاف أن وضع برنامج إصلاح اقتصادي كان ضروريا، حتى تتقدم الدولة، لافتا إلى أن هناك عقول مصرية وضعت مخطط يوضح شكل مصر لنحو 50 سنة قادمة، منوها بأن نتئج تطبيق أي برنامج اصلاح اقتصادي يحتاج من 5 إلى 10 سنوات، متابعا العالم يرى ما حدث في مصر اعجاز وليس انجاز.



وفي سياق متصل عرضت فضائية "تن"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وقفة نظمتها الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتعبيرا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحمل أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، وهم يغنون مع أنغام أغنية "قالوا إيه".

هذا وقد قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.

وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنه لو لم يقم المصريين بثورة 30 يونيو كنت مصر ستستقط مثل دول عربية، أو ستتحول لولاية عثمانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر رئيس الوزراء ذكرى الثوره بوابة الفجر البنزين اعجاز 30 يونيو المجيدة

أخبار تهمك

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 5 ساعات

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس "المصرية الألمانية": ثورة 30 يونيو بمثابة العبور الثاني

المصريون بأمريكا ينظمون وقفة أمام الأمم المتحدة بمناسبة ٣٠ يونيو

كيف تحتفل الجالية المصرية بالخارج بثورة 30 يونيو؟

مستشار بأكاديمية ناصر: لدينا قدرة عسكرية قادرة على حماية مقدراتنا وأمننا القومي (فيديو)

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية هددت المصريين بشكل علني في ثورة 30 يونيو (فيديو)

عدلي منصور: مشكلات الدولة المصرية كانت تدار بالمسكنات قبل ثورة يونيو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

10:18 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن