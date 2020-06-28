رئيس الوزراء: ما حدث في مصر بعد 2014 إعجاز وليس إنجاز (فيديو)
الأحد 28/يونيو/2020 - 09:45 م
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، فيلم تسجيلي يرصد أراء عدد من المسئولين الحاليين والسابقيين عن وضع الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم عملوا على علاج مشكلات كانت موجودة من عشرات السنوات، معلقا: "لسان حالي كمواطن قبل أن أكون مسئول لو الدولة إتخذت قرارات واضحة لتحسين الوضع كزيادة البنزين سنويا 10 قروش، ولكننا تطبعنا أن كل حاجة ناخدها بدون مقابل، والدولة تتحمل كافة التكلفة".
وأشار "مدبولي"، خلال الفيلم التسجيلي "للتاريخ"، إلى أن الاحتياطي النقدي كان يقدر بـ 36 مليار، ولكن في "2013-2014" وصل إلى 14.5 مليار، منوها بأن الدولة العربية بعد ثورة 30 ينوي ساعدوا مصر، معقبا: "ضخوا معانا ورفعنا الاحتياطي ولكن مع متطلبات واحتياجات المواطنين بدأ الرصيد يتأكل".
وأضاف أن وضع برنامج إصلاح اقتصادي كان ضروريا، حتى تتقدم الدولة، لافتا إلى أن هناك عقول مصرية وضعت مخطط يوضح شكل مصر لنحو 50 سنة قادمة، منوها بأن نتئج تطبيق أي برنامج اصلاح اقتصادي يحتاج من 5 إلى 10 سنوات، متابعا العالم يرى ما حدث في مصر اعجاز وليس انجاز.
وفي سياق متصل عرضت فضائية "تن"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وقفة نظمتها الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتعبيرا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحمل أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، وهم يغنون مع أنغام أغنية "قالوا إيه".
هذا وقد قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.
وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنه لو لم يقم المصريين بثورة 30 يونيو كنت مصر ستستقط مثل دول عربية، أو ستتحول لولاية عثمانية.
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