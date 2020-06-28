رئيس الوزراء: ما حدث في مصر بعد 2014 إعجاز وليس إنجاز (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، فيلم تسجيلي يرصد أراء عدد من المسئولين الحاليين والسابقيين عن وضع الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم عملوا على علاج مشكلات كانت موجودة من عشرات السنوات، معلقا: "لسان حالي كمواطن قبل أن أكون مسئول لو الدولة إتخذت قرارات واضحة لتحسين الوضع كزيادة البنزين سنويا 10 قروش، ولكننا تطبعنا أن كل حاجة ناخدها بدون مقابل، والدولة تتحمل كافة التكلفة".





وأشار "مدبولي"، خلال الفيلم التسجيلي "للتاريخ"، إلى أن الاحتياطي النقدي كان يقدر بـ 36 مليار، ولكن في "2013-2014" وصل إلى 14.5 مليار، منوها بأن الدولة العربية بعد ثورة 30 ينوي ساعدوا مصر، معقبا: "ضخوا معانا ورفعنا الاحتياطي ولكن مع متطلبات واحتياجات المواطنين بدأ الرصيد يتأكل".





وأضاف أن وضع برنامج إصلاح اقتصادي كان ضروريا، حتى تتقدم الدولة، لافتا إلى أن هناك عقول مصرية وضعت مخطط يوضح شكل مصر لنحو 50 سنة قادمة، منوها بأن نتئج تطبيق أي برنامج اصلاح اقتصادي يحتاج من 5 إلى 10 سنوات، متابعا العالم يرى ما حدث في مصر اعجاز وليس انجاز.







