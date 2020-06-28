عاجل.. "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة اعتزال عبلة كامل للفن

Advertisements







ترددت أنباء حول اعتزال الفنانة عبلة كامل مجال التمثيل، وهو السبب الذى جعلها تختفي عن الأضواء بعد آخر ظهور لها في مسلسل "سلسال الدم"، الذى عرض عام 2018.







وصرح مؤلف سلسال الدم "مجدي صابر" ل"الفجر الفني"، قائلا " عبلة كامل بقالها فترة طويلة قافلة تليفونها ومابتردش على حد وآخر تواصل بينا كان بعد انتهاء الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم".







وتابع "فكرة اعتزالها كانت تراودها خلال مراحل تصوير الجزء الأخير من سلسال الدم، ولكن ليس على علم باعتزالها رسمياً".





يذكر أن آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال