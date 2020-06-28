أحمد فلوكس يدعم يوسف الشريف عقب تصريحاته بمنع المشاهد الجنسية

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دعم الفنان أحمد فلوكس الفنان يوسف الشريف،وذلك عقب الهجوم الذي حدث ضده بسبب تصريحاته بوضعه في العقد منع المشاهد الجنسية وفهم البعض حديثه خاطئا.



وكتب "فلوكس" قائلا " الراجل ده محترم وممثل شاطر ومجتهد وانا بحبه وبحترمه لانه محترم وبيحب زمايله وبيشتغل علي نفسه وفكره وبيعمل شغل جامد... والاحترام مش عيب.....ربنا يوفقك يا يوسف".



وقام بدعم الفنان يوسف الشريف عدد كبير من الفنانين،من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم علي ربيع.



يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض السباق الرمضاني الماضي بقوة، من خلال مسلسل "النهاية" بجانيه عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولم يخسر "الشريف" الشابوه.

