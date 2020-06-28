إيبارشية المنصورة تُعلق فتح أبواب الكنائس حتى هذا الموعد

قرر الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، استمرار غلق أبواب كنائسها أمام الشعب حتى 17 يوليو المقبل على أن يتم تقييم الموقف أنداك واتخاذ القرار المناسب.





وقال " داود" في بيان له، اليوم الأحد، إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع أعضاء مجمع كهنة الإيبارشية بتعليق الصلوات في جميع كنائس الإيبارشية فضلًا عن استمرار إقامة أكاليل الزواج عقب انتهاء صوم الرسل كما يستمر صلوات المعموديات في كل كنيسة تابع لها، أما صلاة الجنازة يقتصر على إقامتها في كنيسة الشهيد اسطفانوس ومار مينا العجائبي.





وشدد أسقف المنصورة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تعقيم جميع الكنائس قبل وبعد كل مناسبة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الافراد لا يقل المسافة بين فرد والأخر عن مترين.





إجراءات فتح الكنائس:

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:



