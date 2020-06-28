حكاية أغنية.. "بانو بانو" قصة حقيقية عاشتها سعاد حسني وحققت نجاحًا كبيرًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:09 م
سعاد حسني
سعاد حسني
ريهام كمال
حكاية أغنية اليوم عن أشهر الأغنيات وهي "بانو بانو" في نهاية السبعينات وحققت شهرة كبيرة للفيلم التي تغنت فيه وهو "شفيقة ومتولي" للسندريلا سعاد حسني.

بدأت الحكاية بعد نجاح تجربة "عودة الابن الضال" طلب المخرج يوسف شاهين، من صلاح جاهين، كتابة سيناريو وحوار للقصة التي كتبها أحمد شوقي عبد الحكيم، المستوحاة من الحكاية الشعبية الشهيرة "شفيقة ومتولي" والمتداولة في مدن الوجه القبلي، وتستند في الوقت ذاته إلى واقعة حقيقية.

في البداية كان منسوب للمنتج والمخرج د.سيد عيسى، الذي باع الكثير من ممتلكاته كي تتوافر له السيولة اللازمة لتمويل الفيلم ولتحقيق حلم عمره بإنتاج وإخراج فيلم بمستوى عالمي.

توترت العلاقة بين سيد عيسى وسعاد حسني بطلة العمل، كادت أن تهدد بانسحابها من الفيلم وترشيح بطلة أخرى تلعب دورها

أقنع المنتج جان خوري، عيسى بالتخلي عن الفيلم مقابل سبعين ألف جنيه، فتمت الموافقة على هذا الأساس، وانتقلت إلى جان المنتج الجديد ملكية الفيلم بكامله، وكلف جان المخرج يوسف شاهين، لإكمال التصوير.

أصيب شاهين بوعكة صحية بعد أربعة أيام تصوير على الفيلم، اضطر لإجراء عملية قلب مفتوح.

بسبب ظروفه الصحية لم يستطع متابعة التصوير بعد أسبوع من العمل، فأوكل المهمة إلى المخرج علي بدرخان، الذي أعاد صياغة السيناريو مع صلاح جاهين، واكتفى شاهين بإنتاج الفيلم، الذي يعد أضخم إنتاج سينمائي في العام 1978.

وعد صلاح جاهين، للفنان أحمد زكي، بأن يقدمه في عمل عوضًا عن دوره في "الكرنك" وفاه، وكان أول ترشيح يقدمه للمخرج علي بدرخان في دور "متولي" شقيق "شفيقة" التي جسدت شخصيتها سعاد حسني، وشاركهما البطولة أحمد مظهر، ومحمود عبد العزيز، وجميل راتب، ليحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وتصبح أغنية «بانو بانو" التي كتبها صلاح وغنتها سعاد، ولحنها كمال الطويل، إضافة إلى ثلاث أغان أخرى لحنها إبراهيم رجب، من علامات هذه الفترة:

قدمتها سعاد حسني، بكل ما تحمل من صدق مشاعر وأحاسيس نابعة عن تجربة شخصية مثلما أكد المقربين منها هي أغنية "بانو بانو" فاكتشفت قبل تسجيلها بساعات خيانة زوجها على بدرخان لها، وأنه على علاقة بأخرى، فكانت تبكى أثناء تسجيلها للأغنية، وخرجت بذلك الأداء الصادق وصوت مجروح وصل لقلوبنا جميعًا.

قام بتأليفها صلاح جاهين، وتلحينها كمال الطويل.

أخبار تهمك

فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

الحكومة توضح سبب استبدال إجازة 30 يونيو بالخميس بدلا من الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 7 ساعات

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

08:06 م

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

06:44 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن