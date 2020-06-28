الصحة البحرينية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا المرض إلى 82 حالة.

وفي فجر اليوم، أعلنت الصحة البحرينية، تسجيل 462 حالة جديدة منها، كما تعافت 644 حالة إضافية من كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19781 حالة، كما وصل إجمالي الحالات في البحرين إلى 25267 حالة.

وتأتي البحرين في المركز الثامن عربيا والمركز الـ 47 عالميا، بحسب قائمة الإصابات بـ "كوفيد 19" وفقا لموقع "وورلد ميترز انفو".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,169 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,508 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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