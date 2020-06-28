الصحة البحرينية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا المرض إلى 82 حالة.





وفي فجر اليوم، أعلنت الصحة البحرينية، تسجيل 462 حالة جديدة منها، كما تعافت 644 حالة إضافية من كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19781 حالة، كما وصل إجمالي الحالات في البحرين إلى 25267 حالة.





وتأتي البحرين في المركز الثامن عربيا والمركز الـ 47 عالميا، بحسب قائمة الإصابات بـ "كوفيد 19" وفقا لموقع "وورلد ميترز انفو".



