بروتوكول تعاون بين المحافظة وجامعه اسوان لدعم مشروع التحول الرقمي (صور)

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بتوقيع برتوكول للتعاون بين المحافظة والجامعة يهدف إلى تبادل الخبرات، وتحقيق الإستفادة والإستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية مع وضع خرائط رقمية وأعمال مسح شامل لمختلف شبكات المرافق بالمحافظة.





من جانبه أكد مدير مركز شبكات معلومات المرافق بالمحافظة بأن بروتوكول التعاون يقوم على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية أولها محور حماية البنية التحتية من التلف وتوفير التكلفة لإعادة الشئ لأصله حيث يتضمن تقديم المركز فرص التدريب والتأهيل لطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة والآداب وليعمل المركز على رصد وتحليل المشكلات التى تواجه المرافق مع إيجاد الحلول والمقترحات لها من خلال أحدث الأجهزة والأساليب العلمية الحديثة.





أما المحور الثاني فهو يختص بالإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمى ويهدف إلى تحقيق التكامل بين المحافظة والجامعة لبناء غرف تحكم مركزية لتخزين البيانات وتأمينها، مع العمل على تحديث البوابة الإلكترونية للمحافظة وتوثيق المحتوى الخاص بها، علاوة على تقديم الدعم الفنى اللازم لميكنة الديوان العام والوحدات المحلية التابعة له مع فتح مجالات جديدة فى مجال التدريب وتحديث عدد من الحقائب التدريبة التى تتناسب مع تأهيل العاملين لمواكبة هذا التطور.





وكشف مدير مركز شبكات المعلومات بأن المحور الثالث من البروتوكول يختص بالأعمال الإنشائية والفنية والإستثمارية والإستعانة بخبرات الجامعة وكوادرها فى كافة أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة الآن على مستوى جميع المراكز والمدن.