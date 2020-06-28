لقاء سويدان: يوسف الشريف محترم وموهوب وله الحرية في رأيه واختياراته

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:17 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
الفجر الفني
دعمت النجمة لقاء سويدان يوسف الشريف بعد الضجة التي حدثت معه بعد تصريحاته عن عدم ملامسة الفنانات مع الإعلامي رامي راضون.

ونشرت لقاء صورة لزميلها يوسف الشريف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله : أنا بحترم الفنان يوسف الشريف جدا وبحب أعماله لأنها هادفة وراقية وهو إنسان محترم ومثقف وموهوب .

وتابعت : وله كامل الحرية في رأيه واختياراته ، واشتغلت معاه في مسلسل زي الورد 2011 وكان فعلا مابيلمسش حد وكل إنسان حر ما لم يضر غيره .

وقد صرح الفنان يوسف الشريف أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه يرفض التلامس ويضع هذا شرطا من شروط العقد.

يشار أن يوسف الشريف آثار الجدل عقب هذه التصريحات من قبل عدد من النجوم مما جعله يخرج ليقول أنه لم يقصد منع الملامسة بل ما كان يقصده هي المشاهد الجنسية.

وتعرض أيضا "الشريف" للإنتقاد من قبل عدد من المنتجين والمخرجين وذلك بسبب رفضه لأحد المخرجين بتجسيد عمل يوجد به مشاهد ساخنة وقام المخرج بالرد عليه قائلا "ماتشتغلش الشغلانة ديه".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

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