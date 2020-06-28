تكريم سيد رجب من الأمم المتحدة للفنون وتسليمه درع الأب المثالي

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قام المهندس عبد الحميد الوزير، عضو هيئة الامم المتحدة للفنون ورئيس شركة ارابيسك بتكريم الفنان سيد رجب في منزله اليوم .





واكد انه منح جائزة الاب المثالي وهذا تزامنا مع احتفالات عيد الاب بالإضافة انه أيضا تم تكريمه علي مجمل اعماله الفنية التي ظهر بها عبر مشوار الفني وبالأخص دور ابو العروسة.



ومن ناحية أخرى، يشارك سيد رجب في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح تايسون، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، إضافة لعدد من الشباب.



سيد رجب، تعاقد على فيلم "الشايب" بطولة النجم آسر ياسين، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته محمد لطفى، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، إخراج حسين المنباوى .





