رئيس الجالية المصرية بألمانيا: "السيسي رجل أمين ونزيه.. وإحنا بنموت فيه"

وقفة للمصريين في ألمانيا



تزامنًا مع قدوم ذكرى ثورة 30 يونيو، نظمت الجالية المصرية في ألمانيا، وقفة اليوم الأحد، أمام السفارة المصرية في برلين، للاحتفال، حيث احتشدت أمام السفارة، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغاني الوطنية.



وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا: في ظل هذه الظروف التي تمر بها مصرنا الغالية علينا أن نكون جميعا ايد واحدة ونقف بجانب القيادة السياسية في جميع القرارات التي تأخذها القيادة لحماية حدودنا الغربية وإنهاء مشكلة سد النهضة بالطرق السلمية.





في سياق متصل بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.



وجاء نص البرقية كالتالي:



"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".



"وبهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

قال المهندس علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن المصريين في ألمانيا احتفلوا بثورة 30 يونيو، معلقًا: "اليوم كان يوم عيد النهارده".وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "المصريين بالخارج لسه عندهم حماس ثورة 30 يونيو، الحماس عندنا بيزيد وعمره ما قل، النهارده كان يوم عيد".وتابع: "إحنا بنحب مصر، بنحب بلدنا ومع جيشنا ورئيسنا، وربنا يهد الإخوان في الداخل والخارج"، مستكملًا: "إحنا بنموت في الرئيس السيسي لأنه رجل أمين وحكيم ونزيه وقيادي".لم تقطع الجالية المصرية بالخارج، عادة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التي صححت المسار بالقضاء على حكم الإخوان، لذا نظمت الجالية، وقفات أمام السفارات، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغاني الوطنية.وترصد "الفجر"، احتفالات أبناء الجالية المصرية بالخارج، بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، أمام السفارات.