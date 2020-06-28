"الوزراء": لدينا أسرة أكثر بكثير من الأعداد المصابة بفيروس كورونا

رافق الرئيس في جولته داخل مجمع المستشفيات الميدانية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ولفيف من القيادات.واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن مكونات مجمع المستشفيات من اللواء طبيب خالد الخولي قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل، حيث أوضح الخولي أنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم إمكانيات الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، جرى إنشاء مجمع القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة إجمالية 4 آلاف سرير، موزعة على 4 قاعات للعزل بطاقة 750 سريرا للقاعة الواحدة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات منها 3 مستشفيات ميدانية ومستشفيان للعزل بطاقة 1000 سرير إقامة، منها 40 سريرا للرعاية المركزة مزودة بـ24 جهاز تنفس صناعي".وأشار إلى أن المستشفيات مدعمة بثلاث غرف عمليات وثلاث وحدات أشعة وثلاث معامل تحاليل طبية، مضيفا أن إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين والهيئة الهندسية والشركة العربية العالمية للبصريات، قامت بتنفيذ وتجهيز المستشفى الميداني بالإضافة لمستشفيين للعزل، في مدة لم تتجاوز 15 يوما، بخبرات وإمكانيات مصرية 100%.ولفت قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل إلى أن المستشفيات الميدانية مكونة من 17 "خيمة" جرى تصنيعها من قماش معالج كميائيا بأحدث التقنيات العلمية المقاومة لنمو البكتيريا والفطريات، كما أنها مقاومة للحرائق وعازلة لتسرب المياه، موضحا أن جميع "الخيم" من الداخل مكيفة بنظام الضغط السلبي ومزودة بفلاتر لتنقية الهواء.وأضاف أن الطاقة الإجمالية للأسرة 200 سرير إقامة، منها 11 سرير عناية مركزة ومزودة بغرفة عمليات بطاقة 16 عملية في اليوم، ما بين عمليات متوسطة وعمليات لإنقاذ الحياة، ومدعمة بوحدة أشعة ومعمل تحاليل طبية وصيدلية، كما أنها مجهزة إداريا على أعلى مستوى ما يمكنها من الدفع بها في المناطق المنعزلة معتمدة على إمكاناتها الذاتية إذا لم تتوفر البنية التحتية، إضافة إلى سكن خاص للأطباء والإداريين.وأشار إلى أن منطقة المجمع بالكامل مؤمنة بـ50 عربة إسعاف وطائرتي إخلاء جوي وعناصر التطهير الكميائي 22 عربة و18 "تروسيكل تطهير"، إداريا مؤمنة بـ 250 أتوبيس نقل أفراد ومنطقة إعداد الوجبات الغذائي لجميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية.كما تفقد الرئيس السيسي غرفة الأشعة، واستمع لشرح مفصل لمكونات الغرفة التي تتكون من جزأين، وجهاز أشعة رقمي ووحدة تحكم متطورة. كما تفقد الرئيس قاعة مخصصة للسيدات وتحتوي على 750 سريرا مقسمة لـ9 قطاعات بألوان مختلفة، فضلا عن غرفتين لتبديل الملابس للمرضى وغرفة خصصت لتكون صيدلية وغرفة توزيع الطعام.وقام الرئيس - خلال الجولة - بالمرور على العناصر المتخصصة من الإدارات المتخصصة من القوات المسلحة، والتي تشمل سيارات إسعاف وأطقم التطهير وعناصر النقل والإسعاف الطبي الطائر.وتأكد الرئيس السيسي من أن المستشفيات تحقق الآمان الصحي وتطبق الإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي قامت القوات المسلحة بتجهيزها لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.