22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.

 

وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع محمد عبد العاطي منذ فترة وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته على اللعب للفريق ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ ليعود النادي من جديد لفتح باب التفاوض لضمه حاليا.

 

وطلب نادي وادي دجلة الحصول على مبلغ ٣٥ مليون جنية للمواققة على انتقال عبد العاطي إلى صفوف الزمالك وهو ما يراه مسئولو القلعة البيضاء مبلغ ضخم في الوقت الحالي في ظل مرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وعرض الزمالك على دجلة الحصول على مبلغ 13 مليون جنية بالاضافه إلى إعارة كل من محمد عنتر وكريم بامبو إلى الفريق لمدة موسم والحصول على عمر السعيد بيع نهائي.

 

ورفض مسئولو وادي دجلة العرض المقدم من الفارس الأبيض وأكدوا على إصرارهم على الحصول على المبلغ الذي طلبوه لبيع اللاعب فقط ولكن سيحاول الزمالك تقديم عرض جديد لإنهاء الصفقة.

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