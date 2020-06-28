بالأرقام.. تفاصيل مستشفيات القوات المسلحة للعزل بعد زيارة السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة تفقدية، بأرض المعارض لمتابعة تجهيزات القوات المسلحة للمستشفى العزل الصحى التى تحتوى على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل، طبقا لما نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بسعة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.





وقال الإعلامي المصري، عمرو أديب في برنامجه، على قناة ام بي سي، "القوات المسلحة خلال 15 يوم، عملت هذا الصرح العظيم بطاقة 4000 سرير، عشان كدة برجع تاني ولما بكلم أي حد من أهلنا في الإسكندرية أو في القاهرة، الدولة تعمل مجهود كبير، ولكن هذا الأمر ليس له أي معنى ولا أي لازمة لو حضرتكم ماخدوتش بالكم من نفسكم والتباعد والكمامة".





22 مستشفي عزل

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفيلم من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تداعيات أزمة كورونا خلال فعاليات تفقد معدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا في أبريل الماضي.





استعرض الفيلم، الاحتياطات الاستراتيجية لمواد التعقيم والتطهير التى جهزتها القوات المسلحة، لتنفيذ للتوجيهات السياسية بالتعاون مع أجهزة الدولة، حيث قامت إدارات قوات المسلحة بعمليات التطهير للشوارع والميادين بكافة محافظات الجمهورية، فيما وفر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية السلع الاستراتيجية فى كافة أنحاء الجمهورية، والاحتفاظ باحتياطي استراتيجى.





كما استعرض الفيلم وجود 22 مستشفى العزل تابعة للقوات المسلحة، و4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير، ويمكن الدفع بها فى أى اتجاه، و1000 سيارة إسعاف، وأتوبيسات لنقل الحالات الحرجة، وطائرات لنقل الحالات الحرجة





مستشفيات ميدانية

أكد اللواء محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن القوات المسلحة أعدت مستشفيات ميدانية منتنقلة ضمن إجراءات مواجهة الفيروس، مضيفا أن اصطفاف عناصر القوات المسلحة التي تواجه انتشار فيروس كورونا واجب وطني.





أوضح فريد أن تشكيلات القوات المسلحة تعمل بكفاءة عالية ومستمرة في إجراءات مكافحة الفيروس، حيث خصصت القوات المسلحة 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 غرفة مزودة بغرف للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، مضيفا أن اصطفاف أبناء خريجي كلية الطب العسكري ومعاهد التمريض بالقوات المسلحة، أمام المستشفى، للمعاونة في أعمال وتقديم الخدمة الطبية مع الأطقم الطبية بالقوات المسلحة.





معامل متنقلة

أضاف اللواء محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن القوات المسلحة خصصت معملين متنقلين لإجراء التحاليل للكشف عن فيروس كورونا، كما يوجد مجموعة من الخيام التي مجهزة كمناطق عزل للحالات المصابة بفيروس كورونا.





أكد رئيس الأركان، أن عمل الخدمات الطبية وعربات الإسعاف بطاقة مخصصة 5 سيارات إسعاف مجهزة بأجهزة الرعاية، وطائرة إسعاف الطائر، بجانب تأمين الحدود الخارجية للدولة لمنع تسلل أي عناصر تستغل الأزمة.





مستشفيات القوات المسلحة

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر خصصت مجموعة كبيرة من المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا أكثر من 360 مستشفى، ومازالت قدرة على استيعاب الأعداد موجودة، ويوجد احتياطى قائم من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.



