احتجاجات كبيرة في بلاهاي اعتراضًا على إجراءات كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:17 م
احتجاجات بلاهاي
احتجاجات بلاهاي

قالت الشرطة في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأحد، إنه تم اعتقلت 37 متظاهر قاموا بتجاهل الحظر داخل البلاد ونظموا تظاهرات ضد إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات لمواجهه فيروس كروونا المستجد "كوفيد-19".


وأوضحت الشرطه أنه شارك نحو 200 شخص، وهو أقل بكثير من العدد الذي حضر قبل أسبوع فى احتجاجًا مماثلا شارك فيه آلاف الأشخاص، ويقول المحتجون إن سياسة إلزام الناس بالابتعاد عن بعضهم البعض 1.5 مترا غير ديمقراطية ولا بد من إلغائها.


الجدير بالذكر أن هولندا سجلت ما يزيد على 50 ألف حالة إصابة بكوفيد-19، وما يزيد على 6 آلاف حالة وفاة منذ منتصف مارسمن العام الجاري ، وبدأ رفع القيود بعد أن شهدت حالات الإصابة والوفاة الجديدة تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

احتجاجات كبيرة في بلاهاي اعتراضًا على إجراءات كورونا
احتجاجات كبيرة في بلاهاي اعتراضًا على إجراءات كورونا
احتجاجات كبيرة في بلاهاي اعتراضًا على إجراءات كورونا
احتجاجات كبيرة في بلاهاي اعتراضًا على إجراءات كورونا
احتجاجات كبيرة في بلاهاي اعتراضًا على إجراءات كورونا
احتجاجات كبيرة في بلاهاي اعتراضًا على إجراءات كورونا

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