وزيرة التخطيط عن وضع مصر عقب 2011: "كل حاجة كانت بالسالب"

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، فيلم تسجيلي يرصد أراء عدد من المسئولين عن وضع الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر لم تشهد أي حركة تطوير من 2011 وحتى 2014، ولهذا حدث تراجع كبير على مستوى عدة مجالات.

وأشارت "هالة"، خلال كلمتها بالفيلم التسجيلي، إلى أن مساعدة الدولة المصرية للوقوف على قدميها من جديد، وضخ استثمارات جديدة ليس سهلا، لافتة إلى أن حجم معدل النمو الاقتصادي كان أقل من نمو السكان، معقبة: "كل حاجة كانت بالسالب، ومفيش استثمارات، والحالة الأمنية صعبة، ومحدش عاياز يضخ استثمارات".

وفي سياق متصل عرضت فضائية "تن"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وقفة نظمتها الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتعبيرًا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحمل أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، وهم يغنون مع أنغام أغنية "قالوا إيه".

هذا وقد قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.

وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنه لو لم يقم المصريين بثورة 30 يونيو كنت مصر ستستقط مثل دول عربية، أو ستتحول لولاية عثمانية.

وفي سياق متصل بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".

"وبهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

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