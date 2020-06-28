أحمد موسى: 30 يونيو دفنت المخطط التركي- القطري المشترك مع الأمريكان



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن ميدان الرماية أيضا خضع للتطوير بشكل مختلف، معقبا:"البلد بتشتغل مفيش حاجة بتعطلنا، إحنا دفنا الإخوان إيه اللي هيعطلنا يعني".



وتابع أن ما فعله الشعب المصري ضد الإخوان أنقذ وطنا بأكمله، مردفا: "لا نعرف حتى هذه اللحظة الأمريكان وقت إدارة أوباما كانوا عاوزين من مصر أيه".



ولفت إلى أن ما تم في 30 يونيو هو تحرير مصر من الاحتلال الإخواني وتم دفن المخطط التركي القطري المشترك مع الديموقراطيين وإدارة أوباما في أمريكا.



وأكد موسىأن أيام 30 يونيو لا تنسى لأنها أنقذت الوطن حيث إنها جعلت مصر تختلف عن الدول الأخرى المحيطة من عدة نواحي أهمها الجانب الأمني، لافتا إلى أن المواطنين كان لديهم رغبة النزول بالملايين للتخلص من الإخوان.





كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.



ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.



كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.



وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.





وتابع أن ما فعله الشعب المصري ضد الإخوان أنقذ وطنا بأكمله، مردفا: "لا نعرف حتى هذه اللحظة الأمريكان وقت إدارة أوباما كانوا عاوزين من مصر أيه".ولفت إلى أن ما تم في 30 يونيو هو تحرير مصر من الاحتلال الإخواني وتم دفن المخطط التركي القطري المشترك مع الديموقراطيين وإدارة أوباما في أمريكا.وأكد موسىأن أيام 30 يونيو لا تنسى لأنها أنقذت الوطن حيث إنها جعلت مصر تختلف عن الدول الأخرى المحيطة من عدة نواحي أهمها الجانب الأمني، لافتا إلى أن المواطنين كان لديهم رغبة النزول بالملايين للتخلص من الإخوان.كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تهتم بتطوير الميادين الكبرى مثل التحرير والرماية، مشيدا بإجراءات تطوير ميدان التحرير.