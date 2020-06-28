هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بشراء اسهم المعترضين على قرار الشطب

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أعلنت هيئة الرقابة المالية ـأنها قامت بإدخال بعض التعديلات في قواعد القيد والشطب بالبورصة بإضافة فقرة اخيرة بالمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار رئيس مجلس  الهيئة رقم 11 لسنة 2014.

 

 

ويشمل نص الفقرة التى تم إضافتها  بقرار رقم 112 لسنة 2020،"واستثناء من حكم البند 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفي بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العروض بمفردة أو مع أطرافه المرتبطة نسبة 75% أو اكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نيه مقدمها في شطب الورق المالية، وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذي لم يستجيبوا لعرض الشراء، بذات سعر عرض الشراء حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة.

وأوضحت الهيئة أن ه القرار جاء  بعد اطلاعها على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.


أخبار تهمك

فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعة و 18 دقيقة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الحكومة توضح سبب استبدال إجازة 30 يونيو بالخميس بدلا من الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 6 ساعات

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

08:06 م

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

06:44 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن