الصحة الإماراتية ترصد إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن إجراء أكثر من 58,000 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وأوضحت الصحة الإماراتية أنه تم الكشف عن 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 47,797 حالة، مشيرة إلى وفاة مصابين إثنين، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 313 حالة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".





وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.





وأعلنت عن شفاء 577 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 36,411.



