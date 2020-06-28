بهذه الكلمات.. أمير طعيمة يهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:59 م
امير طعيمة
امير طعيمة
نادين نجدي




هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة الفنانة نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة لهما عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


علق أمير على الصورة قائلاً:"‏‎‏كل سنة و انتي طيبة يا حبيبتي، وكل سنة و انتي أجمل و أنجح و أسعد من اللي قبلها".


يذكر أن عيد ميلاد النجمة نوال الزغبي غدا الاثنين، فهي من مواليد عام 1971،وستستكمل 49 .


وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني الماضي 2020، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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