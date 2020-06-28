جوارديولا يثير الجدل بشأن مصيره مع مانشستر سيتي

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بتواجده داخل صفوف النادي الإنجليزي الذي ينتهي عقده معه في 2021.


وذكرت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا أنه من المتوقع أن يرحل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي خاصة في حال تأكد حرمان المان سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.


وعن تجديد عقده، قال جوارديولا في تصريحات صحفية:"أنا سعيد جدًا بتواجدي في هذا النادي ولكنني أفكر في مباراة نيوكاسل، أفكر في اليوم وليس في المستقبل".


واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"أنا متحمس للغاية فيما تبقى الموسم وللموسم الجديد أيضًا، أشعر براحة بسبب وجودي في هذا النادي وأحاول بذل قصارى جهدي".

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