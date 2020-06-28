أبوظبي.. فرحة في منطقة مصفح بالقضاء على كورونا (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
وكالات

نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو من منطقة مصفح في أبوظبي، عبر من خلاله مجتمع منطقة مصفح عن شكره وتقديره لجهود حملة المسح والفحوصات الشاملة التي نجحت في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين سكان المنطقة وقدمت أشكالاً مختلفة من الدعم وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات فيروس كورونا بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام ومستشفيات مجموعة ميدكلينك ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية.

وأشادت دائرة الصحة بأبوظبي بالجهود المتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة دون استثناء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,169 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,508 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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