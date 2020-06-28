رجب بكار يوافق على الانتقال إلى الزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:57 م
رجب بكار
رجب بكار
علي خلاف
تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بصفقات من العيار الثقيل.

مرتضى منصور يعلن التوقيع مع صفقات سوبر
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن حصول مسئولي النادي الأبيض على توقيع أربعة صفقات من العيار الثقيل لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

من جانبه تحدثت مصادر صحفية عن دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات لضم عبد الله بكري الظهير الأيمن لبيراميدز في الموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن رجب وافق على الانتقال إلى الزمالك حيث أخطر مسئولى ناديه بيراميدز برغبته فى الذهاب إلى نادى الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأضافت المصادر أن هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، أخطر بكار بضرورة الانتظار لحين حسم مصير منافسات الموسم الحالى، خاصة أن النادى يرتبط بمواجهات فى بطولة الدورى الممتاز وكذلك الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى عبد الله بكري للتوصل إلى اتفاق مع إدارة بيراميدز حول تنفيذ رغبته الحالية بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة.

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