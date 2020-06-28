البورصة تعدل إجازة ذكري ثورة 30 يونيو بما يتماشي مع قرار مجلس الوزراء

ألغت إدارة البورصة المصرية عطلة يوم الثلاثاء المقبل التى كانت مقرره بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، واستبدلتها بيوم الخميس المقبل بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.





وأضاف البورصة أنها ستعلم عن تواريخ العطلة الخاصة بها فور إقرارها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.