قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن المحال والمطاعم (فيديو)
الأحد 28/يونيو/2020 - 07:54 م
داليا الحسين
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لإعداد قرارًا دائمًا بفرض ساعة محددة لإغلاق المحال والمطاعم والمقاهي فيما بعد أزمة فيروس كورونا.
وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن هذا يحدث لأول مرة منذ عقود، مؤكدًا أزمة كورونا وفرت فرصة لتقبل المواطنين لمثل هذا القرار.
ولفت إلى أن أصحاب المحال لديهم تقبل لهذا القرار، وسيعوضون فتح محلاتهم في الساعات المتأخرة من الليل بممارسة العمل في الصباح الباكر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار المؤقت لوقف تراخيص البناء ما زال ساريا ويجرى العمل حاليا على تطوير المنظومة من قبل وزارة التنمية المحلية، منوها إلى أن هناك عقوبات لمن يخالف هذا القرار تصل للحبس لمدة تصل لعام وغرامة 4 آلاف جنيه.
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.
ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.
وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن هذا يحدث لأول مرة منذ عقود، مؤكدًا أزمة كورونا وفرت فرصة لتقبل المواطنين لمثل هذا القرار.
ولفت إلى أن أصحاب المحال لديهم تقبل لهذا القرار، وسيعوضون فتح محلاتهم في الساعات المتأخرة من الليل بممارسة العمل في الصباح الباكر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار المؤقت لوقف تراخيص البناء ما زال ساريا ويجرى العمل حاليا على تطوير المنظومة من قبل وزارة التنمية المحلية، منوها إلى أن هناك عقوبات لمن يخالف هذا القرار تصل للحبس لمدة تصل لعام وغرامة 4 آلاف جنيه.
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.
ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.
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