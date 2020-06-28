شاهد.. مروة الأزلي في أحدث ظهور ببرنامج "بيت ريا وسكينة"

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شاركت النجمة الشابة مروة الأزلي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مروة بالصورة برفقة بدرية طلبة وانتصار أثناء استضافتها ببرنامج بيت ريا وسكينة وعلقت قائلة : من برنامج بيت ريا وسكينة علي قناة النهار مع اججلنجوم انتصار وبدرية طلبة



يُشار أن أخر أعمال مروة مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،إنتاج سينرجي وبطولة محمد رمضان،أحمد زاهر، نور،عبد العزيز مخيون،روجينا، صفاء الطوخي،نجلاء بدر،دنيا عبد العزيز،إدوارد،رحاب الجمل،ريم سامي،أحمد داش،محمد حاتم، حازم إيهاب،سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



ويعد البرنس التعاون الثالث بين مروة الأزلي والفنان محمد رمضان بعدما شاركت معه في فيلم "الألماني"عام 2011 الذي كان أولى بطولات محمد رمضان المطلقة في السينما، ثم تعاونت معه في شهر رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، وجسدت خلاله شخصية راقصة تتزوج من صديقه.