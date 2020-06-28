"الوزراء": استثناء امتحانات الثانوية العامة من إجازة يوم الخميس (فيديو)

وأضاف أن أعمال امتحانات الثانوية العامة مستمرة يوم الخميس ولن يسري عليها قرار إجازة ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن إجازة 6 أكتوبر ستوافق يوم ثلاثاء وسيتم تحويلها أيضا إلى الخميس 8 أكتوبر.وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء:"يستثني من قرارات تجريك الإجازات أعياد الفطر والأضحى والميلاد وشم النسيم".كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.