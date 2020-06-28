"الوزراء": استثناء امتحانات الثانوية العامة من إجازة يوم الخميس (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب تحريك إجازة ثورة 30 يونيو من الثلاثاء إلى الخميس، مشيرا إلى أن قرار تحريك الإجازة لنهاية الأسبوع فكرة جديدة ومبتكرة تطبقها بعض دول العالم.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد إن النظام الجديد يقوم على تحويل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع مع العطلة الرسمية، مردفًا: "سنتوزع في تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

   

وأضاف أن أعمال امتحانات الثانوية العامة مستمرة يوم الخميس ولن يسري عليها قرار إجازة ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن إجازة 6 أكتوبر ستوافق يوم ثلاثاء وسيتم تحويلها أيضا إلى الخميس 8 أكتوبر.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء:"يستثني من قرارات تجريك الإجازات أعياد الفطر والأضحى والميلاد وشم النسيم".

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ذكرى الثوره امتحانات الثانويه العامه إجازة مدفوعة الأجر

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

منذ ساعة الا ربع

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ 9 دقائق

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 3 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 6 ساعات

فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة توضح سبب استبدال إجازة 30 يونيو بالخميس بدلا من الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

لقاء الخميسي تكشف حقيقة إصابة زرجها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"الوزراء": الأحد 1 يوليو إجازة رسمية بدلًا من السبت بمناسبة ذكرى "30 يونيو"

"التعليم": امتحانات الثانوية العامة مستمرة.. وإجازة ٣٠ يونيو لا تسري عليها

إجازة 30 يونيو 2018.. هنا كل ما تريد معرفته عن عطلة الأحد الرسمية

عاجل.. مصادر: 3 أيام إجازة للموظفين وطلاب المدارس الأسبوع المقبل

إجازات رسمية ينتظرها المصريون في 2020

الحكومة: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:41 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

06:44 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن