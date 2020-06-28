خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية هددت المصريين بشكل علني في ثورة 30 يونيو (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتمدت على عناصرها المسلحة، لمقاومة ثورة 30 يونيو، وقامت بتهديد المصريين بشكل علني بأن دماء المصريين ستكون هي ثمن خروج المصريين إلى الشارع، وهذا الأمر صدر من بعض قيادات الإخوان في مكتب الإرشاد.

وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن مصر استطاعت خلال آخر عامين أن توجه ضربات شديدة للإرهاب، وتأمين محاور مصر الاستراتيجية، مشيرًا إلى الرئيس المعزول محمد مرسي قبل ثورة 30 يونيو حاول الدفع بالشباب المصريين إلى المحرقة السورية، وهذا الأمر عجل بثورة 30 يونيو.

   

عرضت فضائية "ten"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وقفة نظمتها الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتعبيرا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحمل أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، وهم يغنون مع أنغام أغنية "قالوا إيه".

هذا وقد قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.

وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنه لو لم يقم المصريين بثورة 30 يونيو كنت مصر ستستقط مثل دول عربية، أو ستتحول لولاية عثمانية.


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