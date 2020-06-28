البدري: تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول فخر للمصريين وللعرب

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:37 م
حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
أبدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته البالغة بتتويج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، مع ناديه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال البدري عقب اجتماعه مع اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني:إن فوز صلاح بالدوري الإنجليزي يعد تتويجا لجهوده، وحرصت علي تهنئته عقب التتويج رسميا باللقب، وهذا الانجاز فخر لنا كمصريين وعرب.

وأوضح البدري، إن هناك تنسيق كامل مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤكدا أن كل مرحلة لها أولوياتها، والمرحلة القادمة سيكون التركيز أكبر مع المنتخب الأول بحكم المنافسات، وبعد ذلك ينتقل التركيز مع المنتخب الاولمبي بحكم مشاركته في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢١.

وأشار إلى، أن عودة المنافسات ستشهد مراعاة من حيث ضغط المباريات بشكل تدريجي، حرصا على سلامة وجاهزية اللاعبين.

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