فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

تحدث فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه بشأن موقف بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم في الفترة المقبلة، وذلك بعد الأزمات التي شهدتها الكرة المصرية خلال الأشهر الماضية.





وقال فاروق جعفر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : "يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة، حيث أن المسئولين يتخذون القرارات التي ستكون لصالح الجميع".





وتابع جعفر: "موقف الدوري العام هذا الموسم ليس في يد اتحاد الكرة، حيث أن قرار استئناف البطولات المحلية أصبح سياديًا في ظل الظروف التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا".





وكان قد أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في وقت سابق عن استكمال بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وعودة التدريبات للأندية في 20 يونيو الماضي، وإتاحة بدء المسابقات من يوم 25 يوليو المقبل.





جدير بالذكر أن يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.